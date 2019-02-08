Комментатор забавно изобразил гоночный болид во время атаки футболиста: видео

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Забавный перфоманс от комментатор матча
Забавный перфоманс от комментатор матча / Фото из открытых источников

Молодежная сборная Венесуэлы обыграла сверстников из Бразилии со счетом 2:0. Но неожиданный результат затмился блестящим перфомансом от комментатора этого матча.

Быстрая контратака молодежки Венесуэлы буквально привела в восторг комментатора трансляции, даже несмотря на то, что взятием ворот она не закончилась.

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Мужчина так переживал за игрока с мячом, что практически пробежал с ним всю дистанцию от своих до чужих ворот, и даже изобразил звук гоночного болида.

К слову, Венесуэла победила благодаря дублю Уртадо. Концовку матча бразильцы проводили в меньшинстве – Родриго получил вторую желтую карточку. Бразилия замыкает таблицу с одним очком после трех матчей молодежного Кубка Америки.

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Теги: Спорт Футбол
Источник: 24 Канал
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