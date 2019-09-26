Комми и Лопес договорились о дате боя, победитель будет драться с Ломаченко за чемпионский пояс

Чемпион IBF в легком весе Ричард Комми договорился о защите своего титула против Теофимо Лопеса. победитель этой пары в начале 2020 года будет драться против чемпиона WBC, WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко.

Комми и Лопес определят сильнейшего 14 декабря в Нью-Йорке на арене Madison Square Garden, сообщает ESPN.

Стоит отметить, что Комми довольно опытный боец. Он провел на профессиональном ринге 29 поединков, 26 из которых закончил досрочными победами нокаутом. Но дважды он проиграл. Зато Лопес – молодой мощный проспект. В его активе 14 боев и во всех он одержал победы (11 – нокаутом).

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Лопес уже неоднократно заявлял о своем намерении драться с Ломаченко. Но кто бы не победил в этом бою, в начале 2020 года он проведет бой против Василия Ломаченко за титул IBF. Пока неизвестно, согласится ли украинец на этот бой выставить все свои чемпионские пояса. Однако в случае его победы, Василий Ломаченко станет абсолютным чемпионом мира в легком весе.