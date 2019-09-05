Комми и Лопес не смогут пройти с Ломаченко всю дистанцию, – тренер Кемпбела

Шейн Макгиган, тренер 31-летнего британца Люка Кэмпбелла поделился своим мнением о Василии Ломаченко. Украинец победил британца 31-го августа.

По словам тренера Кемпбела, Ломаченко на данный момент лучший боксер в мире.

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Да, думаю, Ломаченко лучший боец в мире. Усик и Альварес тоже среди лучших. Сомневаюсь, что он поднимется в другие дивизионы. Хотя думаю, он сможет быть конкурентным в 63,5 кг. Вопрос в том, насколько он действительно хочет себя напрягать.

Он должен подняться в 63,5 кг и постараться выиграть 4 титула там. Но я не думаю, что он войдет в историю, поднимаясь в весе, потому что были такие люди, как Пакьяо. Ломаченко начал свою профессиональную карьеру слишком поздно. Но все равно он очень особенный боец,

– сказал Макгиган.

Среди боксеров, которые имеют шансы остановить Ломаченко, Шейн назвал Джервонта Дэвиса.

Не думаю, что Ричард Комми и Теофимо Лопес смогут пройти с ним (Ломаченко, – Спорт24) всю дистанцию,

– резюмировал тренер.

Джервонта Дэвис отказался от звания "суперчемпиона" WBA и занял 1-ю строчку в обновленном рейтинге организации в лимите легкого дивизиона.

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Это в будущем предполагает, что Дэвис может получить бой против Ломаченко. Василий является чемпионом мира в легком весе по версиям WBA, WBC и WBO.

Следующим соперником Кличко станет бывший чемпион мира в полулегком весе Юриоркис Гамбоа. Этот бой планируют организовать 7 декабря или в начале 2020 года.

В то же время промоутер украинца Боб Арум считает, что в ближайшее время бой Ломаченко – Дэвис не состоится.

Что известно о противостоянии Ломаченко – Дэвис

В конце 2018 года Ломаченко, говоря о своих планах, заявил, что его интересует бой с непобедимым американцем Джервонтой Дэвисом. Причиной интереса украинца стали резкие заявления Дэвиса. Василий даже сказал, что готов драться с американцем бесплатно.

Дэвис же пригрозил Ломаченко, что в случае их встречи в ринге он отправит Василия на пенсию. Также Джервонта пригрозил украинцу ударом, как у Деонтея Уайлдера.

Пока свой последний бой Джервонта провел 28 июля и победил панамца Рикардо Нуньес. Ломаченко 31-го августа решением судей одолел Люка Кэмпбелла.