Комми и Лопес сразятся за пояс IBF, победитель может встретиться с Ломаченко

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Ричард Комми
Ричард Комми

Международная боксерская федерация (IBF) предписала чемпиону организации в легком весе Ричарду Комму провести обязательную титульный защиту против американца Теофимо Лопеса. Победитель этой пары может встретиться с Василием Ломаченко.

Стороны боксеров должны договориться о бое до 7 сентября. Если им это не удастся сделать, то проведение боя будет выставлено на свободные торги, сообщает Boxingscene.com.

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При этом победитель боя Комми – Лопес в 2020 году может встретиться с чемпионом мира по версиям WBA и WBO в легком весе Василием Ломаченко. Правда перед этим украинцу надо победить британца Люка Кэмпбелла. В поединке, который состоится 31 августа в Лондоне на арене О2, будут стоять сразу три титула чемпиона мира в легком весе – по версиям WBA и WBO Ломаченко и WBC, который стал вакантным после отказа от него Майки Гарсии.

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Теги: Спорт Василий Ломаченко Бокс
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