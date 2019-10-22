Компания экс-боксера Де Ла Хойи впервые прокомментировала обвинения в сексуальном насилии

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Оскар Де Ла Хойя
Оскар Де Ла Хойя / fightnews.info

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя отрицает обвинения в сексуальном насилии. Его компания выступила с официальным заявлением.

В Golden Boy Promotions заявили, что на Оскаре хотят нажиться, ведь он успешный бизнесмен.

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Недавно был представлен несерьезный иск, в котором утверждалось, что Оскар Де Ла Хойя подверг сексуальному насилию Jane Doe, что является тотальной ошибочен. Оскар – очень успешный бизнесмен, руководитель одной из ведущих спортивных и развлекательных компаний страны, и поэтому является лакомой целью (для таких дел). Стоит отметить, что оба недавних иска были поданы одним и тем же адвокатом, который хочет сделать себе имя. Мы категорически отрицаем эти обвинения и будем энергично защищать доброе имя и репутацию Оскара,
– говорится в официальном заявлении Golden Boy Promotions.

Что известно о деле?

Иск к Де Ла Хойе Верховному суду Лос-Анджелеса (США) подала женщина, используя псевдоним "Джейн Доу" для защиты своей личности.

Женщина утверждает, что инцидент произошел в ноябре 2017 года, когда боксер пригласил ее в свой новый дом в Пасадене. В описании событий она утверждает, что пьяный Де Ла Хойя насильно засунул ей кулак во влагалище. Она утверждает, что кричала от боли и просила боксера остановиться.

Кто такой Оскар Де Ла Хойя?
Легендарный боксер, экс-чемпион мира в шести весовых категориях. Олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов. 15 апреля 2009 года на пресс-конференции в Лос-Анджелесе объявил о завершении карьеры профессионального боксера.

Бои с его участием были куплены на кабельных телегигантах на сумму в 696  миллионов долларов. Оскар – основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions. Женат на певице Милли Корретхер.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Бокс Спорт
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