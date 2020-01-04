Конфискованные у Курченко помещения на ОСК "Металлист" и тренировочную базу вернули государству

Конфискованные у бывшего владельца харьковского "Металлиста" помещения ОСК "Металлист" и базу в поселке Высоком вернули в собственность государства.

Об этом заявили в пресс-службе Харьковской областной государственной администрации, сообщает "Укринформ".

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"Регистрация помещений по ул. Плехановской, 65 (по этому адресу располагается стадион) сегодня завершена, они внесены в Государственный реестр недвижимого имущества. Это VIP-сектор, подтрибунные помещения южной и северной трибун, футбольная академия. Также 3 января зарегистрировали базу в Высоком", – рассказали представители Харьковской областной государственной администрации.

Еще в декабре упомянутое имущество бизнесмена беглеца Курченко не было принято в управление местной ОГА.

Сейчас Курченко, который обвиняется ГПУ в участии в нанесении государству ущерба на 14 миллиардов гривен, скрывается в России.

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Курченко стал президентом "Металлиста" в 2013 году, а конфисковали у него клуб в феврале 2017 года.

Кто такой Сергей Курченко?Украинский бизнесмен, олигарх, владелец группы компаний ВЕТЄК (Восточно-Европейская топливно-энергетическая компания), экс-владелец и президент футбольного клуба "Металлист".



Против Курченко открыт ряд уголовных дел, его имущество и имущество его предприятий арестовано. Как член окружения Януковича, Курченко попал под санкции Европейского Союза.