Конфликт между игроками "Динамо" и Михайличенко: что произошло

Киевское "Динамо" после назначения Алексея Михайличенко на должность главного тренера команды так и не сумело выиграть ни одного матча. В первой игре киевляне сыграли вничью с аутсайдером "Олимпиком", а затем упустили победу в матче с "Зарей".

После матча против луганской команды появилась информация, что игроки выразили свое недовольство Михайличенко. Однако по данным ведущих программы "ТаТоТаке", разговор был, но только между игроками.

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"Разговор был не с тренерским штабом, а больше между собой. Сидорчук на правах капитана начал этот разговор в команде. Его поддержал Буяльский. В общем его все поддержали, легионеры в том числе. Команда не довольна тем, что происходит – во что они играют, как они играют. Приметил это "бей-беги", нагрузки бешеные. Перед матчем с "Зарей" тягали штанги в тренажерном зале. И хорошо, если бы это давало какой-то результат. А так получается, что они "вкалывают" , они восприняли наставление тренера, а это ничего не меняет, команда и дальше не может победить. И всю эту информацию, что они обсудили, они передали через Евтушенко к Михайличенко", – рассказал ведущий Сергей Болотников.



Игроки "Динамо" во время тренировок

Напомним, "Динамо" не слишком удачно начало новый сезон. Киевляне не сумели пробиться в групповой этап Лиги чемпионов. После чего с должности был уволен Александр Хацкевич. В чемпионате Украины команда сыграла пять матчей, выиграв дважды и еще дважды сыграв вничью. В еще одном матче "Динамо" проиграло "Шахтеру", и теперь занимает лишь пятое место в турнирной таблице с 8 очками в активе. Отставание от "Шахтера" составляет десять очков, но киевляне сыграли на матч меньше.