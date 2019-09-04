Конкурент Ярмоленко в "Вест Хэме" не сыграет до конца года

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Майкл Антонио
Майкл Антонио / facebook.com/WestHam

У украинского полузащитника Андрея Ярмоленко есть шанс закрепиться в основном составе "Вест Хэма". Его конкурент по позиции Майкл Антонио выбыл до конца года из-за травмы.

Майкл Антонио травмировался в матче Кубка английской лиги против "Ньюпорта". Его заменили уже на 8-й минуте встречи из-за повреждения. Впоследствии оказалось, что у него травма подколенного сухожилия. Поэтому в следующем матче против "Норвича" он не играл, а именно Ярмоленко вышел в старте и забил один из голов.

А вот и видео, как Ярмоленко забил эффектный гол за "Вест Хэм" в новом сезоне

Футболиста уже прооперировали. По данным Sky Sports, срок восстановления Майкла Антонио составит 3-4 месяца. Потому до конца 2019 года он вряд ли сыграет.

Именно Майкл Антонио является конкурентом Ярмоленко на позиции правого вингера в "Вест Хэме". Следующий матч "молотобойцы" проведут 16 сентября на выезде против "Астон Виллы".

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Андрей Ярмоленко Вест Хем
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