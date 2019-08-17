Конкурент Лунина покинул "Вальядолид"

Вратарь "Вальядолида" Хосе Антонио Каро покинул команду и отправился в аренду в "Понфераддину".

Теперь в клубе за место в воротах Лунин будет конкурировать с 30-летним воспитанником "Барселоны" Жорди Масипом. При этом главный тренер испанского "Вальядолида" Серхио Гонсалес Сориано заявил, что украинский вратарь Андрей Лунин не получил гарантированное место в стартовом составе.

"Говорят, что "Реал" навязывает Лунина. Но в его контракте нет такого условия и не предусмотрено никаких штрафов. Нет такого условия, что он обязательно должен играть. И Андрей Лунин, и Педро Порро пока не совсем понимают, как мы должны играть, и они готовы к конкуренции", – заявил Сориано в комментарии изданию AS.

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Стоит напомнить, что прошлый сезон Андрей Лунин также провел в аренде. Он выступал за "Леганес", однако сыграл лишь в семи матчах.

В 1-м туре Примеры "Вальядолид" на выезде сыграет с "Бетисом". Матч состоится в воскресенье, 18-го августа, в 22:00 по киевскому времени.