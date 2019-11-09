Конкурент Лунина пропустил курьезный гол, после которого Андрей должен получить шанс: видео

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Жорди Масип
Жорди Масип / twitter.com/realvalladolid

Испанский вратарь "Вальядолида" Жорди Масип допустил ужасную ошибку в матче Ла Лиги против "Алавеса". Масип – главный конкурент украинца Андрея Лунина за место в основном составе.

На 32 минуте матча, когда "Алавес" уже побеждал 1:0, Масип пропустил курьезный гол.

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После подачи со штрафного Жорди решил зафиксировать мяч в своих руках. 30-летнему испанцу никто не мешал.

И странным образом Масип выпустил мяч из своих рук, после чего тот залетел в ворота – 2:0.

Видео курьезного гола

Во втором тайме "Вальядолид" пропустил третий гол. За "Алавес" отличился экс-игрок "Карпат" Лукас Перес, установив итоговый результат 3:0.

После 13 туров "Вальядолид" набрал 17 очков и занимает 13 строчку в турнирной таблице.

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Украинец Андрей Лунин перешел в "Вальядолид" летом из мадридского "Реала" на правах аренды. Но до сих пор Андрей так и не дебютировал за новый клуб.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Андрей Лунин Футбол
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