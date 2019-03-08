Конкурент украинца Лунина в "Реале" отметился позорным поступком в Испании

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Тибо Куртуа
Тибо Куртуа / Фото из открытых источников

Вратарь "Реала" Тибо Куртуа замешан в инциденте с фотографом в мадридской провинции Боадилья-дель-Монте.

Куртуа преследовали папарацци, что вывело бельгийца из себя, в результате чего он бросил какой-то предмет в автомобиль одного из корреспондентов, причинив транспортному средству ущерб.

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После этого Куртуа попытался скрыться, но за ним последовал фотограф, который сфотографировал номерной знак его авто и вызвал полицию.

Правоохранители по базе установили, что этот номер принадлежит автомобилю Куртуа, однако представитель СМИ решил не писать на игрока заявление.

Тибо Куртуа стал игроком "Галактикос" летом 2018 года и вытеснил из основного состава Кейлора Наваса, который выиграл в Мадриде три Лиги чемпионов.

Спорт 24 писал, что по сумме двух матчей "Реал" уступил "Аяксу" со счетом 3:5 и вылетел из Лиги чемпионов.

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Теги: Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
Источник: 24 Канал
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