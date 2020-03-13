Конкурента украинца Зинченко Бенжамина Менди отправили на самоизоляцию

25-летний защитник "Манчестер Сити" Бенджамин Менди отстранен на некоторое время от тренировочного процесса. Причиной этого стало то, что у родственника футболиста обнаружили симптомы коронавируса.

Про це повідмовляє видання Daily Mail.

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У одного з членів його сім'ї екстрено направили у лікарню з симптомами коронавірусу. Діагноз поки що не підтвердили, але Менді, який міг контактувати із родичем було відправлено на ізоляцію, щоб не ризикувати здоров'ям інших футболістів та персоналу англійського клубу. Французький захисник обов'язково буде здавати тест на коронавірус.

Відзначимо, що за позицію лівого захисника в Манчестер Сіті з Бенжаменом Менді конкурує українець Олександр Зінченко.

У найближчу суботу, 14 березня, "Манчестер Сіті" зіграє у чемпіонаті проти Бернлі.

Раніше через коронавірус був скасований інший матч АПЛ "Манчестер Сіті" проти "Арсеналу".

У нинішньому сезоні Менді провів 23 матчі у всіх турнірах у складі "Манчестер Сіті", зробивши 4 результативні передачі. "Містяни" знаходяться на другому місці турнірної таблиці АПЛ, у їх активі 57 набраних пунктів.

Додамо, що коронавірус був виявлений у гравця лондонського "Челсі" Хадсона-Одоі.

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