Коноплянка – единственный игрок сборной Украины, который упал в цене. Зинченко – самый дорогой

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Евгений Коноплянка / ФК "Шахтер"

30-летний вингер "Шахтера" и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка стал единственным из игроков украинской национальной команде, который подешевел в 2019 году.

Ориентировочная трансферная стоимость Коноплянки по данным Transfermarkt снизилась с 10 миллионов до 6,5 миллионов евро.

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Все остальные футболисты, выступавшие за сборную Украины в 2019 году, остались на том же уровне или выросли в цене.

Больше всех добавил 22-летний игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко, который вырос с 15 до 30 миллионов. 22-летний вингер киевского "Динамо" Виктор Цыганков вырос с 10 до 20 миллионов. 26-летний хавбек "Аталанты" Руслан Малиновский вырос с 9 до 12,5 миллиона.

Ориентировочная стоимость 30-летнего вингера "Вест Хэма" Андрея Ярмоленко осталась на прежнем уровне – 20 миллионов евро.

Сборная Украины 17 ноября вырвала ничью в матче против Сербии на последней минуте встречи. Благодаря этому результату сборная Украины попала в первую корзину при жеребьевке Евро-2020.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Футбол Сборная Украины по футболу Евгений Коноплянка Руслан Малиновский Виктор Цыганков Александр Зинченко
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