Коноплянка дебютировал за "Шахтер": фото

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка сыграл первый матч за "Шахтер". Правда это был товарищеский матч против "Колоса".

На этот матч "Шахтер" вышел без игроков, которые отправились в свои национальные сборные. Зато Андрей Шевченко отпустил Евгения Коноплянку на этот матч. Сам тренер потом объяснил это решение.

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Коноплянка вышел со стартовых минут. Однако по игре было видно, что ему не хватает взаимопонимания с партнерами. А также что он находится не в лучших кондициях. Несмотря на это, несколько опасных моментов для себя и партнеров он сделал. Но забить не удалось. Хотя Евгений мог отличиться с пенальти, но Тете не дал ему пробить. Сам бразилец не сумел реализовать пенальти – вратарь справился с его ударом.

На второй тайм Коноплянка уже не вышел. И именно тогда команды и забили два гола. Сначала отличился "Колос", когда Лысенко забил ударом со штрафного. При этом "горняки" должны были бы остаться в меньшинстве, ведь Семенихин получил красную карточку за фол последней надежды. Однако по договоренности с клубами, его заменил Муравский, который в конце встречи и сравнял счет.

Уже вечером 5 сентября Евгений Коноплянка вместе со сборной Украины отправится в Вильнюс, где команду ожидает матч отбора Евро-2020 против Литвы. Игра запланирована на 7 сентября. А 10 сентября в Днепре команда сыграет товарищеский матч против Нигерии.

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