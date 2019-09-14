Коноплянка дебютировал за "Шахтер"

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / shakhtar.com

Украинский футболист Евгений Коноплянка дебютировал за донецкий "Шахтер" в официальном поединке. Евгений вышел на второй тайм в составе "Шахтера" против "Зари".

После первого тайма "Заря" побеждает "Шахтер" в Харькове со счетом 1:2. Чтобы усилить атаку наставник "горняков" Луиш Каштру решил выпустить Коноплянку.

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На футбольном поле Коноплянка заменил бразильца Тете.

Коноплянка подписал соглашение с "Шахтером" на три года. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в клубе. Впоследствии стала известна сумма, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку.

Также Евгений успел дебютировать за "горняков" в товарищеском матче против "Колоса".

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Теги: Спорт ФК Заря Евгений Коноплянка Шахтер Футбол
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