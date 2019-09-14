Коноплянка дебютировал за "Шахтер"
Украинский футболист Евгений Коноплянка дебютировал за донецкий "Шахтер" в официальном поединке. Евгений вышел на второй тайм в составе "Шахтера" против "Зари".
После первого тайма "Заря" побеждает "Шахтер" в Харькове со счетом 1:2. Чтобы усилить атаку наставник "горняков" Луиш Каштру решил выпустить Коноплянку.
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На футбольном поле Коноплянка заменил бразильца Тете.
Коноплянка подписал соглашение с "Шахтером" на три года. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в клубе. Впоследствии стала известна сумма, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку.
Также Евгений успел дебютировать за "горняков" в товарищеском матче против "Колоса".
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