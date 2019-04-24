Коноплянка может больше не сыграть за "Шальке" – известны сроки восстановления игрока от травмы

Полузащитник немецкого футбольного клуба "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка выбыл из игры из-за травмы.

Спорт 24 писал, что полузащитник Евгений Коноплянка не сумел закончить тренировку "Шальке". Игрок покинул тренировочное поле, прихрамывая. Вполне вероятно, что он травмировал приводящую мышцу.

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На восстановление украинцу понадобятся 2-3 недели. Об этом журналист Bild Марк Зикманн сообщил в своем Twitter.

Всего в текущем сезоне украинец провел 20 матчей, забил 1 гол и сделал 1 ассист за немецкую команду. "Шальке" до конца сезона проведет еще 4 матча – 27 апреля, 5, 11 и 18 мая.

Команда украинского полузащитника до сих пор не гарантировала себе сохранение прописки в элите. За 4 тура до конца первенства "Шальке" на 6 очков опережает зону переходных матчей, в которой сейчас находится как раз "Штутгарт" (21 пункт).

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