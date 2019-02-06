Коноплянка может сыграть против Зинченко в Лиге чемпионов

Украинский футболист Евгений Коноплянка попал в заявку немецкого клуба "Шальке" в матче плей-офф Лиги чемпионов.

29-летний Коноплянка значится как полузащитник и сможет помочь гельзенкирхенцам в еврокубковых матчах.

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В текущем сезоне Евгений сыграл за "Шальке" в 10 матчах, в которых отметился 1 голом и 1 ассистом.

В 1/8 финала Лиги чемпионов немецкий клуб будет противостоять грозному "Манчестер Сити", за который выступает другой украинец Александр Зинченко. Саша тоже сможет принять участие в этой битве. Матчи состоятся 20 февраля и 12 марта.

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