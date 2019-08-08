Коноплянка находится в шаге от трансфера в европейский топ-клуб

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка перейдет в турецкий "Бешикташ" уже на следующей неделе.

Как сообщает издание haber365.com.tr, украинец подпишет 3-летний контракт с "орлами", а его зарплата составит 2 миллиона евро в год.

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Главный тренер команды Абдулла Авджи одобрил трансфер. Футболист прилетит в Стамбул на следующей неделе и подпишет контракт.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Публикация от Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

Контракт Коноплянки с "Шальке" был рассчитан до конца сезона-2019/20. В стамбульском клубе украинский футболист должен заменить бывшего игрока киевского "Динамо" Джермейна Ленса.

В прошлом сезоне 29-летний полузащитник сборной Украины не проходил в основу "Шальке", забив единственный гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых".

"Бешикташ" по итогам прошлого сезона стал третьей командой Турции и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы.

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Теги: Спорт Футбол Евгений Коноплянка Шальке
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