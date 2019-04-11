Коноплянка неожиданно хочет покинуть "Шальке"

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Евгений Коноплянка хочет покинуть "Шальке"
Евгений Коноплянка хочет покинуть "Шальке" / Фото из открытых источников

Игрок сборной Украины Евгений Коноплянка серьезно думает о смене клуба в ближайшее время.

Евгений Коноплянка планирует в летнее межсезонье покинуть "Шальке", сообщает Bild.

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Возможное расставание с гельзенкирхенским клубом Коноплянка уже обсудил со своим ближайшим окружением. Источник также сообщает, что "Шальке" не будет удерживать украинца.

Евгений в последний раз выходил в старте "Шальке" месяц назад – это был позорный разгром от "Манчестер Сити" в Лиге чемпионов. Вскоре после того "кнаппен" сменили тренера, а Евгений окончательно потерял доверие клуба.

Временный коуч Хуб Стивенс ограничивает игровое время украинца: запас с "Лейпцигом", 2 минуты против "Ганновера" и полчаса против "Вердера" в Кубке Германии, в течение которых он стал соавтором гола в собственные ворота и запорол перспективную контратаку.

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Контракт Коноплянки с зарплатой в 5 миллионов евро в год будет действителен до конца сезона 2019/2020.

29-летний украинец в текущем сезоне провел 20 матчей в составе "Шальке", в которых забил 1 гол и сделал 2 асиста.

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Теги: Спорт Футбол Шальке Евгений Коноплянка Новости Спорта
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