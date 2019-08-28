Коноплянка неожиданно может продолжить карьеру в известном итальянском клубе

"Сампдория" заинтересована в переходе полузащитника "Шальке" и сборной Украины Евгения Коноплянки.

Однако трансферу могут помешать слишком высокие запросы украинца по зарплате, сообщает tuttomercatoweb.com.

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Ранее турецкие СМИ сообщали, что 29-летний Коноплянка подпишет с "Бешикташем" контракт на 4 года и будет зарабатывать 2,5 миллиона евро. Однако, его трансфер сорвался.

В "Шальке" Евгений перешел почти за 13 миллионов евро, поэтому на Евгение немцы теряют около 10 миллионов евро. Контракт украинца с "Шальке" действует до конца сезона 2019/20.

Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро. За время, которое Коноплянка провел в "Шальке", он сыграл 78 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Евгению не удалось стать основным игроком "Шальке".

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К слову, "Сампдория" начала новый сезон в Серии А разгромным домашним поражением от "Лацио" (0:3).