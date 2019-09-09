Коноплянка: отказал бы "Баварии" или "Боруссии" Дортмунд
Новоиспеченный футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка признался, что чемпионат Германии не подходит ему по игровому стилю. Поэтому Евгений убеждает, что отказался бы от предложения играть за "Баварию" или "Боруссию" Дортмунд.
В Германии Коноплянка выступал за "Шальке", однако так и не смог стать важным футболистом для "кобальтовых".
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Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от "Боруссии" Дортмунд или "Баварии", наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял еще после года пребывания там.
Не хочу говорить, что допустил ошибку, жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там более силовой футбол, некуда правды деть, я не подхожу для этого, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду,
– заявил Евгений Коноплянка.
Коноплянка подписал соглашение с "Шахтером" на три года. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в клубе. Впоследствии стала и известна сумма, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку.
Также Евгений успел дебютировать за "горняков" в товарищеском матче против "Колоса".