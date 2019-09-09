Коноплянка: отказал бы "Баварии" или "Боруссии" Дортмунд

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / shakhtar.com

Новоиспеченный футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка признался, что чемпионат Германии не подходит ему по игровому стилю. Поэтому Евгений убеждает, что отказался бы от предложения играть за "Баварию" или "Боруссию" Дортмунд.

В Германии Коноплянка выступал за "Шальке", однако так и не смог стать важным футболистом для "кобальтовых".

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Будет смешно звучать, но если бы я получил предложение от "Боруссии" Дортмунд или "Баварии", наверное, отказал бы им. Потому что Бундеслига – не мой чемпионат. Это я понял еще после года пребывания там.

Не хочу говорить, что допустил ошибку, жалею. Но испанский чемпионат подходил мне больше, чем немецкий. Там более силовой футбол, некуда правды деть, я не подхожу для этого, у меня другие плюсы. Нужно выбирать свой чемпионат и команду,
– заявил Евгений Коноплянка.

Коноплянка подписал соглашение с "Шахтером" на три года. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в клубе. Впоследствии стала и известна сумма, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку.

Также Евгений успел дебютировать за "горняков" в товарищеском матче против "Колоса".

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Теги: Спорт Футбол ФК Боруссия Д Бавария Шахтер Евгений Коноплянка Новости Спорта
Источник: footballua.tv
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