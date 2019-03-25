Коноплянка побил Мораеса на тренировке: фотодоказательство

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка

Сборная Украины в Люксембурге готовится к матчу второго тура квалификационной части чемпионата Европы-2020 против местной команды.

В Люксембурга царит отличная атмосфера на тренировке сборной Украины. Больше всех, как и обычно, веселится Евгений Коноплянка, который любит пошутить над партнерами по команде.

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На этот раз "жертвой" стал Жуниор Мораес, проигравший спор и получивший за это подзатыльник.


Коноплянка побил Жуниора Мораеса // Фото: Footboom

Поединок Люксембург – Украина состоится 25 марта. Начало матча в 21:45. Сейчас Люксембург возглавляет группу B, имея в своем активе 3 очка.

Спорт 24 писал, что подопечные Андрея Шевченко в гостях смогли выстоять против сборной Португалии в первом туре квалификации на Евро-2020. Матч закончился со счетом 0:0, что можно считать положительным результатом для нашей команды.

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Теги: Спорт Футбол Жуниор Мораес Евгений Коноплянка Сборная Украины по футболу Евро-2020
Источник: 24 Канал
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