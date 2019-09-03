Коноплянка попрощался с "Шальке"

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Bild

Новоиспеченный футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка попрощался с немецким "Шальке". За "кобальтовых" Евгений отыграл три сезона.

Коноплянка выразил благодарность всему коллективу немецкого клуба, с которым ему удалось выиграть серебряные награды Бундеслиги в 2018 году.

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Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми в течение трех лет мы бок о бок стремились к успеху и победам, вместе разделяли поражения.

Когда стали вицечемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку. Желаю вам успехов во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице,
– написал Евгений в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хочу сказать спасибо всему коллективу @s04 ️ и каждому болельщику, с которыми на протяжении трёх лет мы плечом к плечу стремились к успеху и победам, также вместе разделяли поражения, и, особенно, когда стали вице-чемпионами Бундеслиги️, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку!Желаю вам удачи во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице I want to say thanks to the whole team of @s04 ️and to each fan with whom we have been striving for success and victory for three years, also we shared in defeats together, and especially when we became vice champions of the Bundesliga ️, these were unforgettable emotions and adrenaline. Thank you for your work and support! I wish you good luck in all the following endeavours and leadership in a table

Допис, поширений Yevhen Konoplyanka ️ (@konoplyanka.official)

В "Шахтере" Коноплянка будет выступать под 15-м номером. Именно под ним он внесен в заявку клуба на сайте УПЛ.

 

 

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Евгений Коноплянка Шальке
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