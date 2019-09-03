Коноплянка попрощался с "Шальке"

Новоиспеченный футболист "Шахтера" Евгений Коноплянка попрощался с немецким "Шальке". За "кобальтовых" Евгений отыграл три сезона.

Коноплянка выразил благодарность всему коллективу немецкого клуба, с которым ему удалось выиграть серебряные награды Бундеслиги в 2018 году.

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Хочу сказать спасибо всему коллективу "Шальке" и каждому болельщику, с которыми в течение трех лет мы бок о бок стремились к успеху и победам, вместе разделяли поражения.

Когда стали вицечемпионами Бундеслиги, это были незабываемые эмоции и адреналин. Спасибо вам за ваш труд и поддержку. Желаю вам успехов во всех следующих матчах и лидерства в турнирной таблице,

– написал Евгений в Instagram.

В "Шахтере" Коноплянка будет выступать под 15-м номером. Именно под ним он внесен в заявку клуба на сайте УПЛ.