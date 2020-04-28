Коноплянка принес Украине эффектную победу над Румынией в FIFA 20: видео матча
Во вторник, 28 апреля, сборная Украины провела матч с командой Румынии в футбольном симуляторе FIFA 20. От Украины выступал полузащитник Евгений Коноплянка, а его соперником был Резван Марин.
Первый матч завершился со счетом 3:0 в пользу игрока "Шахтера", второй выиграл Марин – 6:3, а в решающей встрече более сильным оказался Коноплянка – 4:2. Итоговый счет противостояния – 2:1 в пользу Украины.
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Трансляцию поединков вела Украинская ассоциация футбола в YouTube, а в команды каждого игрока входили легенды мирового футбола.
Почти все футбольные турниры мира были остановлены из-за пандемии коронавируса. Футболисты были отправлены домой на карантин.
Украина – Румыния видео матча
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