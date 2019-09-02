Коноплянка прокомментировал свой переход в донецкий "Шахтер"

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка поделился своими впечатлениями от перехода в донецкий "Шахтер".

Напомним, Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер" из немецкого "Шальке". Сумма трансфера не разглашается. Контракт рассчитан на три года. В комментарии официальному сайту "Шахтера" Коноплянка прокомментировал свой переход.

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– Настроение радостное, и в то же время я устал, ведь спал всего лишь 3 часа. Хочется поскорее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой.

– Ты рад возвращению в Украину?

– Да, конечно. Это мой дом.

– Как ты следил за "Шахтером"?

– Лигу чемпионов на сто процентов не пропускал. Плюс за дерби "Шахтер" – "Динамо" тоже всегда интересно наблюдать. Я знаю всех игроков – для меня здесь никаких сюрпризов.

– Не секрет, что ты мог стать футболистом "Шахтера" еще несколько лет назад, но это произошло только сейчас. От судьбы не уйдешь?

Было такое. Скажу следующее: "Шахтер" захотел меня больше, чем другие клубы. Мне приятно, и я отвечаю взаимностью. Счастлив быть в семье этой команды и клуба.

– Твои личные футбольные амбиции совпадают с амбициями "Шахтера"?

– Полностью. Но мы можем говорить много, а осталось это показывать на футбольном поле. Впереди очень важные матчи, Лига чемпионов, и выход из группы нам по силам. Нужно ставить цели.

– И ты готов бороться за чемпионство ...

– Об этом даже нет речи – задача номер один. Поэтому я здесь. Хочу ежегодно поднимать трофей чемпиона Украины.

– Ты с кем-то советовался до перехода?

– А о чем советоваться? Сколько я играл в "Днепре", девять лет? Я знаю "Шахтер", поэтому и советоваться ни с кем не нужно. Здесь много моих друзей, общался с ними и раньше. Знаю, куда перешел, и знаю свои цели. Теперь главное – их достичь.

– Сейчас хорошая возможность обратиться к болельщикам.

– Даже не знаю, что добавить. Думаю, действительно преданные фаны будут болеть и переживать до конца. Я желаю болельщикам всегда оставаться с нами – как в трудные минуты, так и в хорошие. Будьте с нами!