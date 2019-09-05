Коноплянка прокомментировал свой первый матч за "Шахтер"

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка дебютировал за свой новый клуб – донецкий "Шахтер". Это произошло в товарищеском матче против "Колоса".

Коноплянка сыграл лишь первый тайм. Имел возможность отметиться, но ему не дали пробить пенальти.

Как это было: Коноплянка дебютировал за "Шахтер"

После матча Коноплянка прокомментировал свою игру официальному сайту "Шахтера".

– Чего в этой контрольной встрече требовал коуч и каким было персональное задание?

– Персонального задания не было, ведь это командная игра. На поле 11 человек и еще семеро на лавке. Нам трудно было согреваться, мы все новички. Пришли молодые футболисты, пришел я - нужно было понять друг друга. Это нелегко сделать. Матч необходим прежде всего для кондиций и знакомства с партнерами. Мы сыграли хорошо.

– Как тебя приняла команда? Общался с тренером тет-а-тет?

– Да, конечно. Еще перед подписанием контракта говорил с Каштру. Все хорошо, мы с ним общаемся на английском. Нет никаких проблем.

– Сколько времени понадобится для адаптации в новой команде?

– Да какая адаптация?! Думаю, что она уже прошла. Все нормально.

– Давило ли то, что люди сегодня пришли посмотреть именно на Евгения Коноплянку?

– Нет. Я три месяца не был в команде. Думаете, я не хочу продемонстрировать, на что способен? Трудно это сделать, не скрою. У меня что то не получалось, где-то не подходил. Однако за две недели буду готов и тогда будем оценивать меня.

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– Как удалось договориться с Шевченко, чтобы он отпустил из лагеря сборной? Не было ли с этим проблем?

– Считаю, Андрей Николаевич хотел этого. Я поддержал, ведь работа на тренировках – одно, а в игре все совсем иначе. В матче ты совсем другой, и я это почувствовал. У меня легкие сейчас вдвое больше растянулись.

Напомним, Коноплянка подписал соглашение с "Шахтером" на три года. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в клубе. Впоследствии стала и известна сумма, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку.