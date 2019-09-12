Коноплянка: Вел переговоры со многими клубами, обсуждали с Шевченко разные трансферы

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / shakhtar.com

Полузащитник "Шахтера" Евгений Коноплянка рассказал подробности перехода в донецкий клуб. Евгений признался, что обсуждал с главным тренером сборной Украины Андреем Шевченко свои трансферные предложения.

Коноплянка решил не раскрывать названия клубов, с которыми контактировал.

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В течение трех месяцев я вел переговоры со многими клубами. Не хочу перечислять. Выбор я сделал, поэтому не считаю нужным обсуждать теперь, с кем еще были переговоры. "Шахтер" просто проявил больше желания, меня это очень интересовало. Часто был на связи с Андреем Шевченко.

Так что я ему дал знать, что, скорее всего, окажусь в "Шахтере". Так что он знал. Мы обсуждали различные трансферы, различные команды, он не показывал негативного отношения ни к одному клубу. Он меня поддерживал и поздравил, когда все уже стало официально. Сказал, что это хороший выбор,
– заявил Коноплянка.

Коноплянка подписал соглашение с "Шахтером" на три года. Игрок уже определился с номером, под которым будет выступать в клубе. Впоследствии стала известна сумма, которую "Шахтер" заплатил "Шальке" за Коноплянку.

Также Евгений успел дебютировать за "горняков" в товарищеском матче против "Колоса".

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Теги: Футбол Спорт Шахтер Андрей Шевченко Евгений Коноплянка
Источник: ФК "Шахтер"
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