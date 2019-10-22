Коноплянка впервые за 4 года забил в Лиге чемпионов: видео

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / shakhtar.com

Новичок "Шахтера" Евгений Коноплянка прервал безголевую серию в Лиге чемпионов. Евгений отметился голом в ворота "Динамо" Загреб в рамках 3 тура Лиги чемпионов.

На 16 минуте поединка на ударную позицию Евгения вывел Марлос. Хавбек отдал передачу за спины защитников, выведя Коноплянку лицом к лицу с вратарем.

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Коноплянка с острого угла сумел пробить мимо голкипера и открыл счет в харьковской игре.

Этот гол стал третьим для Коноплянки в Лиге чемпионов. Другие два мяча Коноплянка провел еще в составе "Севильи".

Первый гол Коноплянка забил 15 сентября 2015 года за "Севилью" в ворота "Боруссии" Менхенгладбах. Второй раз украинец забивал за ту же "Севилью" 21 октября в ворота английского "Манчестер Сити".

Значит, прошло 4 года и один день после последнего гола Евгения в Лиге чемпионов. Всего украинец отыграл в Лиге чемпионов 14 матчей (не считая игру против "Динамо" С), в которых также отдал две результативные передачи.

Видео гола Коноплянки

 

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Лига чемпионов Шахтер Евгений Коноплянка Спорт Футбол
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