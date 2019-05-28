Коноплянка выполнил впечатляющий удар бисиклетой на тренировке сборной: видео

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Сборная Украины по футболу продолжает подготовку к июньским отборочным матчам чемпионата Европы-2020.

Во время тренировки сборной Украины вингер Евгений Коноплянка нанес удар бисиклетой.

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На тренировочном занятии был проведен матч по теннисболу. Шевченко взял в свою команду Ярмоленко, Коноплянку и Безуса. В одном из моментов соперники, среди которых были игроки молодежной сборной, которые сейчас тренируются под руководством Шевченко и Ротаня, пропустили гол от Коноплянки: Евгений нанес очень эффектный удар бисиклетой.

Напомним, после 2 туров отбора на Евро-2020 "сине-желтые" лидируют в группе B, набрав 2 очка. Матчи против Сербии и Люксембурга пройдут на "Арене Львов" 7 и 10 июня соответственно.

Также 27 мая стало известно, что в связи с травмой Дениса Бойко главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав команды голкипера "Александрии" Юрия Панькива.

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Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Евгений Коноплянка Футбол
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