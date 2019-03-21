Коноплянка забавно потроллил Малиновского в туалете: видео

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Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка / Фото из открытых источников

Полузащитник немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка подшутил над своим партнером по команде, футболистом "Генка" Русланом Малиновским на сборах национальной команды.

Соответствующее видео Евгений Коноплянка опубликовал в собственном Instagram.

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Коноплянка снял видео, на котором Малиновский подошел к крану необычной формы в надежде вымыть руки. Но смеситель отказывался работать, что вызвало смех у партнеров по сборной. Сам Руслан с юмором воспринял ситуацию и тоже посмеялся над собой.

Сборная Украины сейчас находится в Португалии, где готовится к стартовому матчу отбора на Евро-2020 против действующих чемпионов Европы. Матч Португалия – Украина начнется 22 марта в 21:45 по киевскому времени.

Спорт 24 писал, что Мораес получил украинский паспорт, соответствующий указ подписал Президент Украины Петр Порошенко.

Уже во вторник, 19 марта, Мораес получил дебютный вызов в сборную Украины и прибыл в расположение команды.

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Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Сборная Украины по футболу Руслан Малиновский Евгений Коноплянка
Источник: 24 Канал
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