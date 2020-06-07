Конор Макгрегор в третий раз объявил о завершении карьеры
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор решил уже в третий раз завершить свою спортивную карьеру. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.
Такое заявление боец написал в своем Twitter. После двух прошлых раз, когда Конор заканчивал карьеру, оба раза он снова возвращался.
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Громкое заявление Конора
Привет, друзья. Я решил завязать с боями. Спасибо всем за эти удивительные воспоминания. Это было круто,
– написал Конор.
Решение можно назвать довольно таки неожиданным, ведь до этого президент UFC Дана Уайт выражал надежду, что ирландец сразится за титул с победителем боя Нурмагомедов – Гетжи.
В январе этого года Конор техническим нокаутом победил Дональда Серроне, поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.
Добавим, что Конор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. Зато Конора на бой вызвал Флойд Мейвезер.
Интересные факты о Коноре Макгрегоре
- Дебют Конора в ММА состоялся 9 марта 2008 года, победой Гари Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- В марте 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец завоевал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- В общем провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).