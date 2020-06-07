Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор Макгрегор решил уже в третий раз завершить свою спортивную карьеру. Ранее он объявлял об этом в 2016 и 2019 годах.

Такое заявление боец написал в своем Twitter. После двух прошлых раз, когда Конор заканчивал карьеру, оба раза он снова возвращался.

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Громкое заявление Конора

Привет, друзья. Я решил завязать с боями. Спасибо всем за эти удивительные воспоминания. Это было круто,

– написал Конор.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) June 7, 2020

Решение можно назвать довольно таки неожиданным, ведь до этого президент UFC Дана Уайт выражал надежду, что ирландец сразится за титул с победителем боя Нурмагомедов – Гетжи.

В январе этого года Конор техническим нокаутом победил Дональда Серроне, поединок длился всего 40 секунд. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.

Добавим, что Конор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. Зато Конора на бой вызвал Флойд Мейвезер.

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