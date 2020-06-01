Ирландский боец Конор МакГрегор в своем втором после возвращения поединке может завоевать титул чемпиона UFC. МакГрегор встретится с победителем боя Хабиб Нурмагомедов – Джастин Гейджи.

Конору обещают бой за титул

Президент UFC Дэйна Уайт пообещал Конору МакГрегору титульный бой в легком весе, сообщает ESPN.

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Предчувствую бой Джастин Гейджи – Хабиб Нурмагомедов. Хочу увидеть, чем он закончится. После этого боя буду в предвкушении боя Конора с победителем,

– сказал Уайт.

Бой Хабиба и Гейджи должен состояться осенью.

Как Конор вернулся в октагон

19 января 2020 года после почти двухлетнего перерыва МакГрегор встретился с Дональдом Серроне. Бой длился всего 40 секунд.

МакГрегор быстро нокаутировал Серроне. Гонорар ирландца за поединок составил 78 миллионов долларов.

После поединка Конор бросил вызов Хабибу Нурмагомедову. Однако Конора на бой вызвал Флойд Мейвезер.

Путь Хабиба и Гейджи

Предыдущий бой чемпион мира в легком весе провел 7 ноября 2019 года. Россиянин удушливым приемом одолел Дастина Пуарье.

Следующим соперником Хабиба должен был стать Тони Фергюсон. Бой должен был состояться в апреле. Но из-за пандемии COVID-19 поединок отменили.

Вместо Хабиба в октагон с Фергюсоном вышел Джастин Гейджи. Он сенсационно победил Фергюсона и стал временным чемпионом.

В следующем бою Хабиб должен встретиться с Гейджи.