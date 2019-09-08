Конор МакГрегор бросил вызов Хабибу, бой может состояться в Москве

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Конор МакГрегор бросил вызов Хабибу, бой может состояться в Москве

После победы Хабиба Нурмагомедова над Дастином Порье за звание чемпиона мира UFC в легком весе, о себе напомнил и Конор МакГрегор. Ирландец бросил вызов россиянину на бой-реванш.

Оба бойца уже сражались за чемпионский титул. 6 октября 2018 года в Лас-Вегасе Хабиб победил МакГрегора, а уже после боя произошла стычка. Закончилось все тем, что обоих бойцов дисквалифицировали на 6 месяцев. Уже после этого МакГрегор успел объявить об окончании карьеры, а впоследствии ее возобновлении. Однако боев в рамках UFC он больше не проводил. Выжидал и Хабиб. Сначала отбывал дисквалификацию, а затем подписал новый контракт с UFC на чемпионский поединок. 7 сентября в Аду-Даби он удушающим приемом победил Дастина Порье и защитил свой чемпионский титул. Теперь у него 28 побед и ни одного поражения.

Это стоит увидеть: Хабиб Нурмагомедов победил Дастина Порье и защитил чемпионский пояс UFC

Поэтому чуть ли не сразу после боя Конор МакГрегор бросил вызов Хабибу. При этом сделал это таким образом, что разговоров перед боем снова будет немало. МакГрегор хочет провести бой-реванш в Москве.

В UFC могут пойти на такой шаг. Ведь они заинтересованы в финансовой стороне своей боев. А бой Хабиб – МакГрегор может собрать большую аудиторию.

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Теги: Хабиб Нурмагомедов MMA Смешанные единоборства Спорт Конор МакГрегор
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