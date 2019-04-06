Конор МакГрегор: история успеха

Конор МакГрегор – рыжебородый ирландец, задиристый и вспыльчивый, сегодня один из самых опасных на ринге единоборств. Между тем он активно продвигает собственный бренд виски и воспитывает вместе с женой двух замечательных сыновей.

Этот спортсмен-боец в свои 27 заставляет весь мировой спортивный олимп говорить о своей истории успеха. Как ему удалось из провинциального ирландца стать звездой единоборств?

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Я хотел сказать миру, что я – особенный

Еще будучи подростком, Конор интересовался спортом. В свое время он играл в футбольной команде "Luders Celtic", игра пусть и в любительской, но достаточно авторитетной футбольной команде – это уже показатель. Чтобы тебя туда взяли, недостаточно каждые выходные просто бегать с мячом с друзьями.



Конор МакГрегор в детстве

Нужны ежедневные личные тренировки, "гонять" по самым высоким стандартам, быть не просто футболистом, а знатоком этой игры "от и до" и держать себя в отличной физической форме. Эта черта характера Конора МакГрегора – оттачивать умения до безупречности – видимо, стала основой его дальнейшей спортивной карьеры.

Боевые искусства – это для меня не только спорт, это возможность почувствовать, кто ты есть лицом к лицу с условным противником,

– отметил в одном из интервью Конор.

Футбольную карьеру, однако, МакГрегор строить не стал, вероятно, решив, что командная игра – это хорошо, но ему нужно не это.

Конор – сумасшедший

Статистика боев "на рассвете" карьеры МакГрегора поражает – из десяти проведенных боев, лишь два поражения. МакГрегор не лезет за словом в карман, и его интервью, особенно в присутствии будущих соперников особенно остры и зрелищны. Он бьет словом так же, как и ногой – почти безошибочно. Чего только стоит его походка – непринужденная и одновременно пафосная.

Некоторые, правда, в сети обсуждают МакГрегора, как успешное капиталовложение в сам перформанс, мол, именно такое его поведение в стиле наркобарона и наглеца и приносит ему немалый успех. Что именно это, а не его спортивная успешность является ключевым.

Личная жизнь

Личная жизнь Конора Макгрегора – диаметрально противоположна жестокости на ринге. Избранница бойца – красавица Ди Девлин. История любви пары началась в ирландском ночном клубе и переросла в свадьбу в 2007-м году.



Конор с женой Ди

Жена не переставала верить в Конора и поддерживала даже тогда, когда муж приносил домой только пособие по безработице в 188 евро. В интервью Irish Mirror боец рассказал, что Ди в тот период пришлось тяжело работать, поэтому сейчас он рад компенсировать любимой все физические и моральные страдания.



Конор с сыном Конором-младшим

Семья Макгрегоров воспитывает двух сыновей. Старшего сына зовут Конор Джек. Звезда смешанных единоборств неоднократно выкладывал теплые семейные фото у себя в Instagram. А с недавних пор малыш Конор активно сопровождает отца на различных событиях.

Кроме заработков на ринге, банковский счет Конора пополняется от контрактов с Bud Light, "Рибок" и Monster Energy. В жизни все имеет цену, считает мужчина, и чтобы завтра прохлаждаться на пляже, сегодня он участвует в поединках.

Не спортом единым

В 2018 году Макгрегор презентовал виски Proper Twelve, который производит на семейном заводе Erie Born Spirits. Часть средств от продажи, а именно 5 долларов от каждой бутылки, Конор перечисляет на благотворительность.



Неуравновешенный спортсмен, отец и удачный предприниматель

Вот такой неоднозначный, суровый на ринге и преданый в жизни – Конор МакГрегор.