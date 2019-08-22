Конор МакГрегор надел футболку "Шахтера": фото

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Конор МакГрегор
Конор МакГрегор / Фото из открытых источников

Ирландский экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор, предстал в футболке донецкого "Шахтера". Донецкий клуб опубликовал фотографию Конора в новой форме.

В рамках кампании по ребрендингу Parimatch подписала контракт с международным чемпионом UFC Конором МакГрегором.

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У донецкого "Шахтера" впервые за последние 13 лет изменился титульный спонсор. Новым партнером "горняков" стала именно компания TM Parimatch, с которой сотрудничает Конор.

Украинская премьер-лига и международная букмекерская компания Favbet (в Украине представлена брендом Favorit Sport) объявили о сотрудничестве и представили новое название Чемпионата УПЛ – Favbet Лига.

Однако "Шахтер" из-за сотрудничества с Parimatch отказался наносить нашивки Favbet. На матчи третьего и четвертого тура УПЛ "Шахтер" вышел с нашивками старого логотипа.

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Теги: Спорт Футбол Шахтер Конор МакГрегор
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