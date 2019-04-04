Конор МакГрегор объявил о возвращении в MMA

Ирландский боец смешанных единоборств Конор МакГрегор заявил, что он возвращается в Октагон.

26 марта 2019 года Конор МакГрегор заявил об окончании карьеры. Однако после этого он попал в несколько скандалов. Среди них были и обвинения в сексуальном насилии. Также ирландец отличился и резкими выпадами в сторону Хабиба Нурмагомедова.

Конор МакГрегор vs Хабиб Нурмагомедов​Бой между ними состоялся 6 октября 2018 года. Тогда Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Хабиб напал на зрителей. Его забрала полиция. Из-за драки сразу после боя им не выплатили весь гонорар. Также соперникам грозила дисквалификация. Однако призовые им впоследствии таки выплатили, после того, как бойцы пригрозили покинуть MMA.

И вот Конор МакГрегор заявил, что возвращается в Октагон (место для проведения боев в MMA). Поэтому его слова можно понять как готовность снова драться. Учитывая, что он и в дальнейшем поддерживал форму, проводя спарринги.

"Я хочу двигаться вперед вместе со своими фанатами, какую религию они бы не исповедовали и откуда бы они ни были. Все религии призывают нас становиться лучше. Этот мир един для всех. Теперь увидимся в октагоне", – говорится в сообщении Конора МакГрегора.

I want to move forward, with my fans of all faiths and all backgrounds.

All faiths challenge us to be our best selves.

It is one world and one for all ️

Now see you in the Octagon. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 4 квітня 2019 р.

Здесь стоит отметить, что Конор вспомнил вопрос религии в своем сообщении. Это потому, что в одном из последних сообщений (которое впоследствии ирландец убрал), он довольно неосторожно высказался относительно жены Хабиба Нурмагомедова и ее религиозной принадлежности. Из-за этого ему начали поступать угрозы. Менеджер Хабиба написал, что МакГрегор "оскорбил 1,5 миллиарда мусульман".