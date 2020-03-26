Конор МакГрегор пожертвовал круглую сумму на борьбу с пандемией

Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор решил помочь людям в борьбе с коронавирусом. Боец выделил из собственного кармана один миллион евро.

Ирландский боец сообщил об этом в своем твиттере. У МакГрегора из-за коронавируса умерла тетя. Однако позже Конор заявил, что его тетя Энн умерла не из-за коронавируса, как он говорил ранее.

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Я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму один миллион евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер,

– написал МакГрегор.

Thank you sincerely for your message, Minister Paschal Donohoe.

Here is my reply. pic.twitter.com/0NcnVgrKaA — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 25, 2020

Добавим, что чемпионка мира по муай-тай по версии WBC украинка Елена Овчинникова убдет тренироваться с известным ирландским бойцом Конором МакГрегором.

Интересные факты о Коноре МакГрегоре

Конор дебютировал в ММА 9 марта 2008 года, победив Гари Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.

Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.

25 марта 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец завоевал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.

Провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение.

Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).

Профилактика Covid-19: как уберечься

ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:

регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы.



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