Конор МакГрегор пожертвовал круглую сумму на борьбу с пандемией
Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор решил помочь людям в борьбе с коронавирусом. Боец выделил из собственного кармана один миллион евро.
Ирландский боец сообщил об этом в своем твиттере. У МакГрегора из-за коронавируса умерла тетя. Однако позже Конор заявил, что его тетя Энн умерла не из-за коронавируса, как он говорил ранее.
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Я закуплю средства индивидуальной защиты на сумму один миллион евро для размещения во всех больницах в регионе Ленстер,
– написал МакГрегор.
Добавим, что чемпионка мира по муай-тай по версии WBC украинка Елена Овчинникова убдет тренироваться с известным ирландским бойцом Конором МакГрегором.
Интересные факты о Коноре МакГрегоре
- Конор дебютировал в ММА 9 марта 2008 года, победив Гари Морриса техническим нокаутом в третьем раунде.
- Дебют в UFC МакГрегор также завершил техническим нокаутом против Маркуса Бримейджа.
- 25 марта 2019 года спортсмен сообщил о решении уйти из MMA. На время сообщения ирландец завоевал титулы чемпиона UFC в полулегком и легком весе.
- Провел 26 боев, где одержал 22 победы и 4 раза потерпел поражение.
- Обладатель премии "Лучший нокаут вечера" (один раз) против Маркуса Бримейджа. Обладатель премии "Выступление вечера" (пять раз).
Профилактика Covid-19: как уберечься
ВОЗ советует руководствоваться стандартными рекомендациями по предотвращению распространения инфекции:
- регулярно мойте руки с мылом;
- закрывайте нос и рот, когда чихаете;
- мясо, яйца и рыба должны термически обрабатываться;
- мойте фрукты и овощи;
- избегайте тесного контакта с любым, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
- избегайте диких животных и не посещайте фермы.
Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала
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