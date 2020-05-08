Конор МакГрегор принял вызов легендарного боксера

Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя бросил вызов бойцу UFC Конору МакГрегору. Де Ла Хойя заявил, что легко одолеет ирландца. Конор решил принять вызов.

В подкасте CBS Sports 'State of Combat бывший чемпион мира Де Ла Хойя заявил, что ему хватит двух раундов, чтобы победить Конора, сообщает Boxing Scene.

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"Два раунда. Послушай, два раунда. Вам нужно знать обо мне одну вещь – я всегда иду убивать.

Посмотрите на Конора МакГрегора – мне он нравится в октагоне, я его уважаю и постоянно смотрю его бои. Но боксерский ринг – это совсем другая история, совсем другая", – сказал Де Ла Хойя.

Позже Конор ответил на слова Оскара в своем твиттере.

"Я принимаю твой вызов, Оскар Де Ла Хойя", – ответил МакГрегор.

I accept your challenge, Oscar de la Hoya. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 7, 2020

Неудачный опыт Конора в боксе

В мае 2016 года Конор объявил о желании попробовать свои силы в профессиональном боксе.

Вскоре после этого пошли разговоры о бое против бывшего лучшего боксера независимо от весовой категории Флойда Мейвезера.

В июле 2017 года стало известно, что бойцы согласовали условия боя

Победу одержал Флойд Мейвезер. В десятом раунде после серии ударов Мейвезера рефери остановил бой, что означало победу Мейвезера техническим нокаутом.

Смотрите видео победы Мейвезера в бою с Конором

Кто такой Де Ла Хойя

Олимпийский чемпион 1992 года в категории до 60 килограммов.

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Чемпион мира во втором полулегком весе (версия WBO, 1994), легком весе (версия WBO, 1994-1995; версия IBF, 1995), первом полусреднем (версия WBC, 1996-1997), полусреднем (версия WBC, 1997-1999; версия WBC, 2000), первой средней (версия WBC, 2001-2003 и 2006-2007; версия WBA, 2002-2003) и средней (версия WBO, 2004).

Прозвище – "Золотой мальчик" (Golden Boy). 15 апреля 2009 года на пресс-конференции в Лос-Анджелесе объявил о завершении карьеры профессионального боксера.

Бои с его участием были куплены на кабельных телегигантах на сумму в 696,000,000 долларов. 47-летний Оскар основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions.

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