Конор МакГрегор прокомментировал инцидент, когда он ударил пожилого человека в баре

Чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор попал в неприятную ситуацию. В одном из баров Дублина он ударил пожилого человека в голову за то, что тот отказался выпить его виски. Сам инцидент попал на видео.

На видео видно, как МакГрегор угощает всех своим виски. Однако один из мужчин отказывается его выпить. И когда он отворачивается от МакГрегора, тот бьет его в голову кулаком.

К слову: Стало известно о состоянии мужчины, которого ударил МакГрегор

Видео удара МакГрегором пожилого человека в баре

"Не имеет значения, что именно там произошло. Я был не прав. Этот человек заслужил то, чтобы наслаждаться своим пребыванием в пабе. Чтобы все закончилось не так. Я пытался возместить ущерб еще тогда, но в любом случае мой поступок неправильный. Должен взять на себя ответственность", – заявил МакГрегор после этого случая.

Видео интервью МакГрегора

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Стоит напомнить, что этот случай вызвал немалую волну негативных комментариев относительно МакГрегора. Так, один из владельцев ирландского паба во Флориде вылил все запасы виски в унитаз, пообещав больше не продавать его. А ирландский боксер Люк Келер вызвал МакГрегора на бой. Он является чемпионом Европы WBO в среднем весе.