Конор МакГрегор проведет бой впервые после поражения Нурмагомедову

Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор возвращается в октагон. Боец смешанных единоборств сообщил дату возвращения.

В своем официальном твиттере Конор МакГрегор написал "Дублин, 14 декабря". Вероятно, это дата возвращения Конора.

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Dublin, December 14th. — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) 16 сентября 2019 г.

Пока свой последний бой МакГрегор провел на UFC 229, где проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

После их боя произошло драка. Закончилось все тем, что обоих бойцов дисквалифицировали на 6 месяцев. Уже после этого МакГрегор успел объявить об окончании карьеры, а впоследствии ее восстановления. Однако боев в рамках UFC он больше не проводил.

Хабиб же недавно одержал победу над Дастином Порье за звание чемпиона мира UFC в легком весе. Конор сразу о себе напомнил и бросил вызов россиянину на бой-реванш.