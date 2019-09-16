Конор МакГрегор проведет бой впервые после поражения Нурмагомедову
Бывший чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор возвращается в октагон. Боец смешанных единоборств сообщил дату возвращения.
В своем официальном твиттере Конор МакГрегор написал "Дублин, 14 декабря". Вероятно, это дата возвращения Конора.
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Пока свой последний бой МакГрегор провел на UFC 229, где проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.
После их боя произошло драка. Закончилось все тем, что обоих бойцов дисквалифицировали на 6 месяцев. Уже после этого МакГрегор успел объявить об окончании карьеры, а впоследствии ее восстановления. Однако боев в рамках UFC он больше не проводил.
Хабиб же недавно одержал победу над Дастином Порье за звание чемпиона мира UFC в легком весе. Конор сразу о себе напомнил и бросил вызов россиянину на бой-реванш.
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