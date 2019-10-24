Конор МакГрегор возвращается – следующий бой будет уже в 2020 году

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Конор МакГрегор следующий бой UFC 2020 – дата боя Макгрегора
Конор МакГрегор / twitter.com/bet365

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор МакГрегор возвращается в Октагон. Свой следующий поединок Конор проведет 18 января 2020 года в Лас-Вегасе (США).

Анонсируя возвращение в Октагон, Конор не стал раскрывать имя своего следующего соперника.

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18 январе следующий бой в Вегасе. Уже знаю соперника. Пока не могу говорить об этом. Спросите у UFC сами. Мне честно плевать, кто будет оппонентом,
– сказал Макгрегор.

Последний бой МакГрегор провел на UFC 229, где проиграл чемпиону UFC в легком весе Хабибу Нурмагомедову болевым приемом в четвертом раунде.

После боя произошло столкновение и обоих бойцов дисквалифицировали на 6 месяцев. После этого МакГрегор объявил об окончании карьеры, а впоследствии о ее возобновлении. Боев в рамках UFC он больше не проводил.

Хабиб же недавно одержал победу над Дастином Порье за звание чемпиона мира UFC в легком весе. Конор сразу о себе напомнил и бросил вызов россиянину на бой-реванш.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта MMA Смешанные единоборства Конор МакГрегор
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