Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался выпить его виски: видео

Боец смешанных единоборств Конор МакГрегор снова попал в неприятный инцидент. На этот раз он ударил в лицо мужчину, который отказался выпить его виски.

Инцидент произошел в одном из баров Дублина MarbleArch еще 6 апреля. Тогда были разные версии драки. Однако только сейчас TMZ опубликовало видео, которое несколько разъясняет ситуацию.

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На видео видно, как мужчины пьют в баре. После этого туда заходит Конор МакГрегор. Он решил всех угостить виски собственного производства Proper Twelve. Однако один из мужчин отказывается. Когда МакГрегор еще раз поставил перед ним стакан с виски, пожилой мужчина еще раз ответил отказом. За это Конор МакГрегор ударил его левой рукой в голову.

Драчуна сразу вывели из бара двое других мужчин.

Видео драки Конора МакГрегора в баре

Расследование этого дела проводит полиция Дублина. Но результаты пока неизвестны.

В последний раз в октагон МакГрегор выходил в октябре 2018 года, уступив Хабибу Нурмагомедову. После боя Хабиб напал в зале на одного из тренеров Конора. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. 26 марта 2019 года Конор МакГрегор заявил об окончании карьеры. Однако, уже через пару дней МакГрегор сообщил, что возвращается в октагон.

МакГрегор часто попадает в скандалы. В марте 2019 года стало известно о его обвинении в изнасиловании, которое произошло еще в декабре 2018 года. Об инциденте было известно почти сразу, однако, ирландские СМИ по закону не имеют права разглашать имена подозреваемых в подобных преступлениях, пока не имеют судебного приговора. Женщина заявила в полицию, что МакГрегор совершил над ней сексуальное насилие. Инцидент произошел в Дублинской гостинице "Бикон". МакГрегор время от времени заезжает в этот отель и снимает там весь верхний этаж. Последний визит Конора в "Бикон" пришелся как раз на декабрь 2018-го.

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Одна из последних скандальных ситуаций привела к тому, что МакГрегор выбросил телефон своего фаната.