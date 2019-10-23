Конор МакГрегор в Киеве: оценил Ломаченко узнал о Зеленском, похвалил котлеты

Легендарный боец UFC Конор МакГрегор 22 октября впервые посетил Украину. Сам его визит прошел с опозданием из-за задержки рейса.

Конор МакГрегор уже давно зарекомендовал себя как неординарная личность. Начинал он как скромный сантехник из глубинки, но своим трудом и упорством показал, что можно стать кем угодно. Сейчас он известен не только как спортсмен, но и как бизнесмен. Не в последнюю очередь именно благодаря своей харизме ему удается быть таким успешным.

О впечатлениях от Украины

Я очень рад визиту в Украину. Первое, что я заметил – большое количество бордов в аэропорту и по городу со мной. Это действительно приятно и мотивирует (МакГрегор является официальным послом букмекерской компании Parimatch, – прим. ред.).

Об украинском боксе

Украинский спорт, в частности бокс – это мировой феномен. Ломаченко, Усик и другие – настоящие звезды и профессионалы.

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О Ломаченко

Очень хорошо знаю Ломаченко. Ему надо попробовать себя в MMA. Верю, что у него все получится.



Конор МакГрегор в Киеве

О Зеленском

Зеленский раньше был комиком? Теперь все наоборот. Люди слушают комиков и смеются над политиками.

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О питании и котлетах по-киевски

Люблю котлеты по-киевски. Моя девушка готовит их для меня. Из напитков люблю кофе и воду. Это хорошо для спортсмена. У меня есть диетолог. У меня было много взлетов и падений. Впоследствии я научился правильно тренироваться, есть, соблюдать режим. Мы все люди. Ты можешь проигрывать, но надо продолжать работать и отдаваться своей работе. Просто верь в себя

О бое с Хабибом Нурмагомедовым

Мы существенно переоценили его навыки борьбы и неверно оценили его ударные навыки. Это мы исправим. Будем более агрессивны в борьбе. Например, я забирал себе эпизоды с клинчами в третьем раунде. Но было слишком поздно. Другое изменение – это правильное настроение. Я не был в себе до конца уверен из-за травмы. Много небольших изменений нужно внести в подготовку, когда утвердят реванш. Когда я покинул арену, я снова смотрел на повторы эпизодов. Я выслеживал последовательность действий. И вспоминал подготовку. В ней что-то было необходимо, а что лишнее. Мы все исправим, можете не сомневаться.