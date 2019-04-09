Конор МакГрегор вляпался в очередной громкий скандал

Ирландский боец UFC Конор МакГрегор попал в очередной скандал. Он стал участником драки в пабе, в ходе которой Конор ударил другого посетителя заведения.

Драка произошла в субботу, 6 апреля, в пабе MarbleArch в Дублине. Правоохранители начали расследовать инцидент и вскоре могут допросить Макгрегора.

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На данный момент известно, что драка началась после того, как во время выступления МакГрегора на сцене один из посетителей паба крикнул, что Конора избили россияне (Хабиб Нурмагомедов и его команда, – ред.).

В свою очередь, человек, которого якобы ударил МакГрегор, заявил, что у него с бойцом возникла словесная перепалка, после чего началась драка. "МакГрегор вел себя вызывающе в пабе, одному человеку это не понравилось, и он пошел говорить с ним", – рассказал один из очевидцев.

В последнее время в Конора МакГрегора часто возникают проблемы с законом. Одна из последних ситуаций привела к тому, что МакГрегор выбросил телефон своего фаната, за что его ждет суд, первое заседание которого состоится в среду, 10 апреля.

Опять за свое: Ты маленький крыса, – Конор МакГрегор Хабибу Нурмагомедову

В последний раз в Октагон Макгрегор выходил в октябре 2018 года, уступив Хабибу Нурмагомедову. После боя Хабиб напал в зале на одного из тренеров Конора. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Дисквалификация Нурмагомедова заканчивается летом 2019 года.

26 марта 2019 Конор МакГрегор заявил об окончании карьеры. Однако, уже через пару дней МакГрегор сообщил, что возвращается в Октагон. Поэтому его слова можно понять как готовность снова драться. Учитывая, что он и в дальнейшем поддерживал форму, проводя спарринги.

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