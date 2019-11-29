Конор МакГрегор возвращается в UFC: названа дата следующего боя и соперник

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор проведет свой следующий поединок 18 января. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне.

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор подписал новый контракт с промоушеном, который рассчитан на несколько поединков, сообщает на своей странице в twitter обозреватель Бретт Окамото.

Читайте также: Конор МакГрегор: история успеха

Первый бой с участием ирландца состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, а его соперником станет Дональд Серроне. Противостояние пройдет в полусредней весовой категории.

Breaking: Per Dana White (@danawhite), Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) has signed to face Donald Cerrone (@Cowboycerrone) at UFC 246 on Jan. 18, at welterweight.



"Conor has signed and Cerrone is ready to go." — Brett Okamoto (@bokamotoESPN) November 28, 2019

Напомним, МакГрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то американец проиграл два предыдущих поединка. В прошлой встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошел в легком весе.

Автор: Дмитрий Попов