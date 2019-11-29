Конор МакГрегор возвращается в UFC: названа дата следующего боя и соперник
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор проведет свой следующий поединок 18 января. Его соперником станет экс-претендент на титул чемпиона Дональд Серроне.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор подписал новый контракт с промоушеном, который рассчитан на несколько поединков, сообщает на своей странице в twitter обозреватель Бретт Окамото.
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Первый бой с участием ирландца состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе, а его соперником станет Дональд Серроне. Противостояние пройдет в полусредней весовой категории.
Напомним, МакГрегор не появлялся в октагоне с октября 2018 года, когда в титульном противостоянии досрочно проиграл Хабибу Нурмагомедову. Что касается Серроне, то американец проиграл два предыдущих поединка. В прошлой встрече он был нокаутирован Джастином Гэтжи. Тот бой прошел в легком весе.
Автор: Дмитрий Попов