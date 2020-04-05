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Конор МакГрегор заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

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Конор МакГрегор / GETTY IMAGES

Соперником американца Тони Фергюсона неожиданно может стать Конор МакГрегор. Бой Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым сорвался из-за пандемии COVID-19. Однако шоу UFC 249 все еще в силе и пройдет без зрителей.

Телеканал Fox на официальном сайте обновил кард UFC 249. Теперь вместо Хабиба Нурмагомедова соперник Тони Фергюсона – Конор МакГрегор.

Кстати Украинская чемпионка WBC поедет тренироваться к Конору МакГрегору

Ирландский боец ​​выражал готовность выйти на замену в главном событии турнира.

Однако его тренер Джон Кавана заявил, что Конор пошутил.

UFC 249 должен пройти 18 апреля, но до сих пор не известно, где именно состоится турнир.

Вместе с тем, на сайте местом проведения турнира указано Нью-Йорк. Однако провести событие там невозможно из-за пандемии.

В США более 300 тысяч человек заражены коронавирусом. От COVID-19 там умерло 8503 человека (2624 – в Нью-Йорке).

Также в карде значатся российские бойцы – Ислам Махачов и Магомед Анкалаев. Однако они снялись с турнира.

Пока ни UFC, ни Конорм МакГрегор не комментировали информацию.

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  • Бой между Хабибом и Фергюсоном не произойдет в пятый раз. Предыдущий раз встреча не состоялась в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
  • Официальный сайт UFC объявил, что встреча перенесена. Но несмотря на это президент UFC Дэйна Уайт пытался спасти поединок.
  • Он заявлял, что бой состоится при пустых трибунах. Зато Хабиб заявил, что поединка не будет, ведь он не может покинуть Россию.
  • Вероятно, Фергюсон встретится с другим соперником.
  • МакГрегор предыдущий бой провел в январе и брутально нокаутировал Дональда Серроне.

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт MMA Смешанные единоборства Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор
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