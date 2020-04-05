Конор МакГрегор заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Соперником американца Тони Фергюсона неожиданно может стать Конор МакГрегор. Бой Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым сорвался из-за пандемии COVID-19. Однако шоу UFC 249 все еще в силе и пройдет без зрителей.
Телеканал Fox на официальном сайте обновил кард UFC 249. Теперь вместо Хабиба Нурмагомедова соперник Тони Фергюсона – Конор МакГрегор.
Кстати Украинская чемпионка WBC поедет тренироваться к Конору МакГрегору
Ирландский боец выражал готовность выйти на замену в главном событии турнира.
Однако его тренер Джон Кавана заявил, что Конор пошутил.
UFC 249 должен пройти 18 апреля, но до сих пор не известно, где именно состоится турнир.
Вместе с тем, на сайте местом проведения турнира указано Нью-Йорк. Однако провести событие там невозможно из-за пандемии.
В США более 300 тысяч человек заражены коронавирусом. От COVID-19 там умерло 8503 человека (2624 – в Нью-Йорке).
Также в карде значатся российские бойцы – Ислам Махачов и Магомед Анкалаев. Однако они снялись с турнира.
Пока ни UFC, ни Конорм МакГрегор не комментировали информацию.
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- Бой между Хабибом и Фергюсоном не произойдет в пятый раз. Предыдущий раз встреча не состоялась в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.
- Официальный сайт UFC объявил, что встреча перенесена. Но несмотря на это президент UFC Дэйна Уайт пытался спасти поединок.
- Он заявлял, что бой состоится при пустых трибунах. Зато Хабиб заявил, что поединка не будет, ведь он не может покинуть Россию.
- Вероятно, Фергюсон встретится с другим соперником.
- МакГрегор предыдущий бой провел в январе и брутально нокаутировал Дональда Серроне.
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