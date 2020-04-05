Конор МакГрегор заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Соперником американца Тони Фергюсона неожиданно может стать Конор МакГрегор. Бой Фергюсона с Хабибом Нурмагомедовым сорвался из-за пандемии COVID-19. Однако шоу UFC 249 все еще в силе и пройдет без зрителей.

Телеканал Fox на официальном сайте обновил кард UFC 249. Теперь вместо Хабиба Нурмагомедова соперник Тони Фергюсона – Конор МакГрегор.

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Ирландский боец ​​выражал готовность выйти на замену в главном событии турнира.

Однако его тренер Джон Кавана заявил, что Конор пошутил.

UFC 249 должен пройти 18 апреля, но до сих пор не известно, где именно состоится турнир.

Вместе с тем, на сайте местом проведения турнира указано Нью-Йорк. Однако провести событие там невозможно из-за пандемии.

В США более 300 тысяч человек заражены коронавирусом. От COVID-19 там умерло 8503 человека (2624 – в Нью-Йорке).

Также в карде значатся российские бойцы – Ислам Махачов и Магомед Анкалаев. Однако они снялись с турнира.

Пока ни UFC, ни Конорм МакГрегор не комментировали информацию.

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Бой между Хабибом и Фергюсоном не произойдет в пятый раз. Предыдущий раз встреча не состоялась в апреле 2018-го. Тогда Фергюсон снялся с поединка из-за травмы.

Официальный сайт UFC объявил, что встреча перенесена. Но несмотря на это президент UFC Дэйна Уайт пытался спасти поединок.

Он заявлял, что бой состоится при пустых трибунах. Зато Хабиб заявил, что поединка не будет, ведь он не может покинуть Россию.

Вероятно, Фергюсон встретится с другим соперником.

МакГрегор предыдущий бой провел в январе и брутально нокаутировал Дональда Серроне.

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