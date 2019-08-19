Конора МакГрегора вызвали на бой из-за позорного удара по лицу пожилого человека, тот согласился

Бывший чемпион мира UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор попал в скандал из-за удара по лицу пожилого человека. Теперь его вызывают на настоящий боксерский поединок.

Напомним, Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался выпить его виски в одном из баров Дублина. При этом о столкновении с участием МакГрегора стало известно еще в апреле, когда это произошло. Но лишь недавно опубликовали видео этого инцидента. Как оказалось, МакГрегор ударил пожилого мужчину в тот момент, когда он отвернулся.

Как это было: Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался выпить его виски

После этого в сторону Конора МакГрегора полетели разнообразные обвинения. Один из владельцев ирландского бара во Флориде вылил в унитаз все запасы виски Proper 12, которое производит МакГрегор.

А после этого ирландский боксер Люк Келер вызвал МакГрегора на бой. Он является чемпионом Европы WBO в среднем весе.

"Грустно видеть, что МакГрегор так низко опустился. Он сделал то же самое с моим другом несколько лет назад и расхаживал, играя в гангстера. Я был бы рад поставить его на место, если бы у него были яйца, чтобы выйти на ринг снова", – написал Келер. А потом добавил, что МакГрегор согласился на бой.

Sad to see @TheNotoriousMMA stoop so low, did the same to a friend of mine couple of years ago and still walking around acting the gangster, I’d be happy to put him in his place if he had the balls to step in a ring again ?? https://t.co/SSnAoQmr4K — Coolhand Luke (@luke_keeler) August 15, 2019

Стоит добавить, что МакГрегор провел единственный поединок по правилам бокса. В августе 2017 года он проиграл нокаутом Флойду Майвезеру-младшему.