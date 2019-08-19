Конора МакГрегора вызвали на бой из-за позорного удара по лицу пожилого человека, тот согласился
Бывший чемпион мира UFC в двух весовых категориях, Конор МакГрегор попал в скандал из-за удара по лицу пожилого человека. Теперь его вызывают на настоящий боксерский поединок.
Напомним, Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался выпить его виски в одном из баров Дублина. При этом о столкновении с участием МакГрегора стало известно еще в апреле, когда это произошло. Но лишь недавно опубликовали видео этого инцидента. Как оказалось, МакГрегор ударил пожилого мужчину в тот момент, когда он отвернулся.
Как это было: Конор МакГрегор ударил в лицо пожилого мужчину, который отказался выпить его виски
После этого в сторону Конора МакГрегора полетели разнообразные обвинения. Один из владельцев ирландского бара во Флориде вылил в унитаз все запасы виски Proper 12, которое производит МакГрегор.
А после этого ирландский боксер Люк Келер вызвал МакГрегора на бой. Он является чемпионом Европы WBO в среднем весе.
"Грустно видеть, что МакГрегор так низко опустился. Он сделал то же самое с моим другом несколько лет назад и расхаживал, играя в гангстера. Я был бы рад поставить его на место, если бы у него были яйца, чтобы выйти на ринг снова", – написал Келер. А потом добавил, что МакГрегор согласился на бой.
Стоит добавить, что МакГрегор провел единственный поединок по правилам бокса. В августе 2017 года он проиграл нокаутом Флойду Майвезеру-младшему.