Конору МакГрегору пригрозили за оскорбительный пост о жене Хабиба Нурмагомедова
Скандал вокруг Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова только набирает обороты. Но на этот раз ирландец несколько перешел границу.
Если предыдущая его реакция на пост Хабиба в Instagram могла вызвать лишь дополнительный ажиотаж вокруг их противостояния, то в этот раз Конор решил перейти к оскорблениям жены и религии.
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Сначала МакГрегор выложил фото со свадьбы Хабиба в twitter, подписав его, что "твоя жена – полотенце".
Однако впоследствии он убрал это сообщение. Но уже было поздно. Оно вызвало немалую негативную реакцию. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в Twitter прокомментировал оскорбительный пост.
"Говоря дерьмо, он оскорбил чужую жену и высмеял ее религию и убеждения. Он не понимает, что этим оскорбил 1,5 миллиарда мусульман. Трогать религию или семью – это табу. Ты попал, Конор, посмотрим, что теперь скажут СМИ. Ты насильник и су**а", – написал Али Абдель-Азиз.
Что касается последней фразы, речь идет о том, что Конора МакГрегора обвинили в сексуальном насилии. Дело расследует полиция Ирландии, ведь это произошло в Дублине в начале 2019 года.
Сам Хабиб Нурмагомедов пока никак не отреагировал на сообщение Конора МакГрегора.
Конор МакГрегор vs Хабиб НурмагомедовБой между ними состоялся 6 октября 2018 года. Тогда Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Хабиб напал на зрителей. Его забрала полиция. Из-за драки сразу после боя им не выплатили весь гонорар. Также соперникам грозила дисквалификация. После этого МакГрегор официально заявил об окончании карьеры.