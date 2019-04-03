Конору МакГрегору пригрозили за оскорбительный пост о жене Хабиба Нурмагомедова

Скандал вокруг Конора МакГрегора и Хабиба Нурмагомедова только набирает обороты. Но на этот раз ирландец несколько перешел границу.

Если предыдущая его реакция на пост Хабиба в Instagram могла вызвать лишь дополнительный ажиотаж вокруг их противостояния, то в этот раз Конор решил перейти к оскорблениям жены и религии.

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Сначала МакГрегор выложил фото со свадьбы Хабиба в twitter, подписав его, что "твоя жена – полотенце".

Однако впоследствии он убрал это сообщение. Но уже было поздно. Оно вызвало немалую негативную реакцию. Менеджер Нурмагомедова Али Абдель-Азиз в Twitter прокомментировал оскорбительный пост.

"Говоря дерьмо, он оскорбил чужую жену и высмеял ее религию и убеждения. Он не понимает, что этим оскорбил 1,5 миллиарда мусульман. Трогать религию или семью – это табу. Ты попал, Конор, посмотрим, что теперь скажут СМИ. Ты насильник и су**а", – написал Али Абдель-Азиз.

Talking shit, this guy is insulting someone’s wife and making fun of her religion and belief. He doesn’t realize he’s insulting 1.5 billon Muslims. Religion and family is a no no. You’re fucked Connor, let’s see what the media is going to say now. He’s a rapist, and a bitch. — Ali Abdelaziz (@AliAbdelaziz00) 3 квітня 2019 р.

Что касается последней фразы, речь идет о том, что Конора МакГрегора обвинили в сексуальном насилии. Дело расследует полиция Ирландии, ведь это произошло в Дублине в начале 2019 года.

Сам Хабиб Нурмагомедов пока никак не отреагировал на сообщение Конора МакГрегора.

Конор МакГрегор vs Хабиб НурмагомедовБой между ними состоялся 6 октября 2018 года. Тогда Хабиб Нурмагомедов победил Конора МакГрегора. Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После боя Хабиб напал на зрителей. Его забрала полиция. Из-за драки сразу после боя им не выплатили весь гонорар. Также соперникам грозила дисквалификация. После этого МакГрегор официально заявил об окончании карьеры.