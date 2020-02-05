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Контрольный матч сборной Украины с Кипром может пройти в неожиданном месте

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Контрольный матч сборной Украины с Кипром / Фото из открытых источников

Сборная Украины проведет контрольный матч против команды Кипра в Харькове или Полтаве.

Встреча с киприотами состоится 26 мая, сообщает портал Zbirna.com.

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Издание добавляет, что Шевченко объявит заявку на чемпионат Европы 2 июня – в этот день официально завершается срок подачи заявок на континентальное первенство.

Также в ближайшее время украинская сторона объявит соперников главной команды страны на товарищеские матчи 2 и 7 июня.

Напомним, сборная Украины также проведет два спарринга на весеннем сборе – 27 марта в Париже "сине-желтые" сыграют со сборной Франции, а 31 марта в Хожуве со сборной Польши.

Украинская сборная вышла на чемпионат Европы с первого места в отборочной группе, опередив действующих чемпионов Португалию. Соперниками Украины на Евро будут сборные Нидерландов и Австрии, а также еще одна команда, которая определится в нынешнем году.

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Автор: Висент Луис
Теги: Спорт Новости Спорта Сборная Украины по футболу Футбол
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