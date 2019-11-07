"Динамо" сыграло вничью с "Копенгагеном", Цыганков не забил пенальти: видео

Киевское "Динамо" не сумело взять реванш у "Копенгагена" в матче Лиги Европы. Матч между обеими командами закончился вничью 1:1.

Копенгаген – Динамо 1:1

Голы: Стаге, 4 – Вербич, 70

Нереализованный пенальти: Цыганков, 15

Неудачный старт и шанс на исправление

В матче между этими командами в Киеве "Динамо" пропустило на 85-й секунде встречи. В Копенгагене киевляне продержались дольше. Хозяева забили аж на 4-й минуте. После навеса с фланга Бущан не слишком удачно сыграл на выходе, выпустив мяч. А тот отлетел туда, где находился Стаге, который в касание и отправил мяч в ворота.

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Видео гола в ворота "Динамо"

Однако вскоре "Динамо" получило шанс сравнять счет. На 14-й минуте после прострела от Караваева мяч попал в руку Зека, и арбитр назначил пенальти. Пробивать пошел Цыганков. Но сделал это Виктор неудачно. Голкипер Юнссон полностью угадал направление удара мяча и отбил его.

Видео незабитого пенальти Цыганковым

На этом в первом тайме все опасные моменты закончились. Так, "Динамо" имело несколько возможностей пробить. Но удары были либо мимо створа, либо достаточно легкие для голкипера соперника.

Такая же ситуация сложилась и во втором тайме. Игра была достаточно ровной, и редко когда доходило до острых моментов.

Спаситель Вербич

Одним из тех, кто больше всего старался в этом матче, был Вербич. Словенец перешел в "Динамо" именно из "Копенгагена". И именно ему выпало стать тем, кто огорчил датских фанатов. На 70-й минуте он получил мяч на фланге, сместился в центр, отдал пас на Цыганкова, получил обратный пас и пробил по воротам. Вратарь запоздал с прыжком, так как не увидел момент удара. Таким образом "Динамо" сравняло счет.

Видео гола Вербича

Через мгновение Цыганков мог вывести киевлян вперед. Но его удар издалека был неточным.

Стычка в штрафной и концовка матча

На 83-й минуте в штрафной "Динамо" произошла стычка между игроками. Сантос поспорил с Сидорчуком, игрок "Динамо" после того оказался на газоне. Началась потасовка. Закончилось все тем, что Сантос и Нельссон из "Копенгагена" получили по желтой карточке, а от "Динамо" наказание ожидало Шабанова.

Стоит отметить, что "Динамо" в этом матче провело всего одну замену – на 88-й минуте вместо Вербича вышел Де Пена. Он подавал угловой, но забить больше в этом матче командам не удалось.

"Копенгаген" и "Динамо" играют вничью. Команды набрали по шесть очков. Они по-прежнему остались на первых двух ступеньках группы, так как "Мальме", которое могло их опередить, тоже сыграло вничью.

Видеообзор матча Копенгаген – Динамо